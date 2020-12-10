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TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı

DHA

TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı


Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta Amerikalı şutör guard Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu öncesinde kadromuza dahil olan Amerikalı oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick´e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-10 14:04:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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