TOFAŞ, Sean Kilpatrick ile yollarını ayırdı

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TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Amerikalı oyunculardan Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta Amerikalı şutör gard Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama, “20202021 Sezonu öncesinde kadromuza dahil olan Amerikalı oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick'e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz” denildi.

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