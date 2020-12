Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek götürüyor.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün yapılan sıcak yemek yardımı korona virüs salgını sebebiyle artırılarak, 65 yaş üstü ve karantinada olan vatandaşlara da yapılmaya başlandı.

Yardım yapılan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Sosyal belediyecilik hizmetlerimizle, maddi manevi desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin zor günlerinde yanlarında oluyoruz. Zaman zaman ziyaretlerine de giderek, devletimizin şefkat elini yanlarında hissetmelerini sağlayarak manevi desteğimizi hissettirerek, moral vermeye özen gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için her gün sunduğumuz sıcak yemek hizmetimiz kapsamında bugünlerde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yalnız vatandaşlarımıza da günlük sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Sosyal yardım ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hazırlanan sıcak yemek paketlerini evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirerek manevi desteğimizle de onlara güç veriyoruz. Şefkat Mağazamızla da, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal yardımlar kapsamında, her gün yapılan sıcak yemek hizmeti yanında, Şefkat Mağazası bünyesinde; erzak, sıcak yemek, giyecek, kömür, temizlik malzemesi yardımlarının yanında, engelli aracı talepleri de karşılanmakta. Tekerlekli, akülü araç yardımlarının yanı sıra, ambulans ve hasta nakil hizmeti, vatandaşlardan gelen taleplere göre işitme cihazı, hasta yatağı v.b. yardımlar yapılarak, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların yanında olununuyor.

