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Yangında can pazarı İş merkezinde çıkan yangında esnaf camdan çıkarak kurtulmaya çalıştı

İHA

Yangında can pazarı İş merkezinde çıkan yangında esnaf camdan çıkarak kurtulmaya çalıştı

Bursa'da iş hanında çıkan yangında bir dükkan kullanılamaz hale geldi. Mahsur kalan bir esnaf, camdan çıkarak yangından kurtulmaya çalıştı.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin zemin katındaki dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, han esnafı, iş yerinden yükselen duman ve alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi. İş hanı esnaflarından biri dumandan etkilenmemek için ikinci kattaki dükkanının camına çıkarak kurtulmak istedi. Dükkanın iş hanı içinde olması sebebiyle yangına 4 itfaiye aracı ile yaklaşık 20 itfaiye personeli müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangın anları çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.
Esnaf, yangının çıkış sebebinin madde bağımlıları olduğunu ileri sürdü. Kullanılamaz hale gelen dükkanda yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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