Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa’da tehlikeli yolculuk

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Bursa'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi yakın doğu çevre yolunda 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosiklet, kamyonların da yoğun olduğu yolda kaydedildi.

Motosikleti kullanan adam, eşi ve 3 çocuğuyla tehlikeye meydan okurken, şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti.

Polis ekipleri, sürücüleri uyarırken, kurallara uymayanlara ceza kesildiği bildirildi.

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