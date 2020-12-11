Yıldırım'da su kesintisi

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Musababa Mahallesi 2. Asa Sokak ve 9.Okul Sokak ile civarında 11.12.202025.12.2020 tarihleri arasında, 10.0018.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.