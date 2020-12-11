Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes´e konuk oluyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi´nin 12´nci hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes´e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanacak olan bu zorlu randevu, yarın saat 17.30´da başlayacak.
Sezona iyi başlangıcına karşın, akabinde gelen üst üste yenilgiler ile birlikte ligin alt sıralarına demirleyen Frutti Extra Bursaspor, ligde oynadığı son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahada da, sezonun ilk deplasmanında galibiyet elde eden ancak sonraki 4 maçını kaybeden Bursa temsilcisi; geride kalan haftalarda 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 14´üncü sırada haftaya girdi.
Avrupa´da da henüz galibiyet elde edemeyen Bursa temsilcisi, çıktığı 7 maçta da mağlup oldu.
Anadolu Efes ise, ligde oynadığı 10 maçı da kazanmasını bildi. Ligde kayıpsız yoluna devam eden İstanbul temsilcisi, Euroleague´de de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ile mücadele gösteriyor. Ligde son olarak Petkimspor´u deplasmanda 71-75´lik skorla yenen Anadolu Efes, dün Avrupa´da çıktığı Valencia Basket deplasmanından ise 76-74´lük yenilgi ile döndü. İki takım, tarihlerinde ilk kez geçtiğimiz sezon ING Basketbol Süper Ligi´nde karşı karşıya gelirken; İstanbul´daki maçı 86-55, Bursa´daki maçı ise 86-95´lik skorla kazanan taraf Anadolu Efes oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-11 10:52:48
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