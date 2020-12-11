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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ beyaza büründü Uludağ beyaz gelinliğini giydi

İHA

Uludağ beyaza büründü Uludağ beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'nin kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, beyazlara büründü. Zirvede kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Uludağ'ın zirvesi beyaz gelinliğini giydi. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar sonrası Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfır dereceleri gördüğü zirvede ekiplerin hummalı çalışmaları dikkati çekti. Zirveye çıkan yollardaki kar birikintileri, küreme ve tuzlama araçlarıyla açıldı. Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Otel ve zirvedeki işletmelerdeki son hazırlıklar da tamamlandı. Kayak pistlerinin ise biraz daha etkili kar yağışıyla birlikte açılacağı ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 6 derece olarak ölçülürken, kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi.
Mesai çıkışı sosyal medyadan Uludağ'a kar yağdığını gören 3 kişi, soluğu zirvede aldı. Temiz hava almak için iş çıkışı Uludağ'a geldiklerini belirten kişiler, "Korona virüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Kar yağdığını duyduğumuz gibi çıkalım dedik. Temiz bir hava aldık. Şimdi evlerimize dönüyoruz. Bursa'nın yeşiline beyaz çok yakışıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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