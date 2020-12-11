Paletli ekskavatör İznik’in hizmetinde

İznik Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı paletli ekskavatör Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından teslim alındı.

İznik Belediyesi yeni hizmetleri kendi öz kaynaklarını kullanarak vatandaşlarına sunmaya devam ediyor. Belediye bünyesine ilk kez paletli bir ekskavatör katıldı. İş makinesini teslim alan Başkan Kağan Mehmet Usta,“Hizmeti hızlandırmak için kendi öz kaynaklarımızı kullanarak paletli ekskavatörümüzü satın aldı. Bu araç için kendi bünyemizde operatörümüz de mevcut. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız sel felaketlerinde bu araçlara belediye olarak çok ihtiyaç duyduk. Bu tür afet durumlarında hızlı müdahale etmek can ve mal kaybının önüne geçiyor. Bunun yanı sıra hizmet kalitemizi de araç parkurumuzu gerek yenileyerek gerek değiştirerek artırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim her türlü âfet ve felâketlerden ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi

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