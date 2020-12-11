Bursa'da tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu

DHA

Bursa'da tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan barajda yaşanan kuraklık, DHA tarafından havadan da görüntülendi. 
1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından, tarım arazilerini sulamak için, Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık, görenleri şaşırttı. Kıyıdan, yer yer 100 metreye kadar çekilen baraj, dronla havadan görüntülendi. Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Bursa Ovası'na kurulan fabrika ve sanayilerin, buradan su kullandığını, suyun bu sebepten çekildiğini, aynı zamanda uzun süredir temizlenmeyen göletin dibinde, kil ve çamur birikintisi olduğunu söyledi.
`DAMLA SULAMA SİSTEMİNE GEÇMEMİZ LAZIM´
Tarımın değerinin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bizim tarım yapmamız için suya ihtiyacımız var. Su olmadan hiçbir şey yapamayız. Biz bunu yetkililere izah ettik. Gölbaşı göleti 1 milyon metreküp su alıyorsa şu an 100 bin metreküp su alıyor. 1933 senesinden bu yana göl ıslah olmamış. Su geliyor ama havzası dolu. Bir yandan gelen su diğer taraftan gidiyor. Göletin acilen ıslah edilmesi lazım. Derhal kapalı sulama sistemine geçilmesi lazım. Önceden Kestel'in nüfusu 5 bin civarındaydı, günümüzde 65 binlere ulaştı. O yüzden kapalı sulama sistemiyle israfı önlememiz gerekiyor. Damla sulama sistemine geçmemiz lazım" dedi.
`SU HOYRATÇA KULLANILIYOR´
Bölgedeki fabrikaların da Gölbaşı'ndan su aldığını belirten Kılıç, "Biz sanayiciye düşman değiliz. Ama tarım alanına ait suyu yasal olarak sanayici kullanamaz. Sanayiciden her türlü vergi alınıyor. Sanayicinin suyu kendisi çekmesi lazım. Bu su hoyratça kullanıldığında suyun halini görüyoruz. Şu an aralık ayındayız ve bizim 3 ay kışımız var. Bu 3 ayda yağış alamazsak yetkililer ne yapacak? Barakfakih, Narlıdere, Dudaklı, Adaköy, Kumlukalan, Samanlı gibi bölgeler Gölbaşı göletiyle sulanıyor" diye konuştu.
`GÖLBAŞI KURURSA MEYVE AĞAÇLARINI OVADAN SÖKERİZ´
Küresel ısınmanın gölün kurumasında etken olduğunu da söyleyen Kılıç, "Biz de bu küresel ısınmadan nasibimizi alıyoruz. Suyu hoyratça kullanıyoruz. Önceden 10 olan sanayi fabrikası şimdi 110 tane oldu. Sanayi de bu suyu kullanıyor. Biz de kuru tarımdan sulu tarıma geçtik. Nüfus arttı. Bilinçsizce su tüketiyoruz. Acilen kapalı sisteme geçmemiz lazım. Çiftçim suyu bedava kullanmıyor. Gölbaşı göleti kurursa şeftali ağacını sökeriz, arpa ve buğday ekeriz. Sulu tarımdan kuru tarıma geçeriz. Bunun faturasını da biz değil ama bizden sonraki nesil öder" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2020-12-11 11:58:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Paletli ekskavatör İznik’in hizmetinde
YEREL HABERLER Paletli ekskavatör İznik’in hizmetinde
Yüzlerini cerrahî maske ile gizlediler, bisikletleri böyle çaldılar
YEREL HABERLER Yüzlerini cerrahî maske ile gizlediler, bisikletleri ...
Şeker böbrek yetmezliğine yol açabilir
YEREL HABERLER Şeker böbrek yetmezliğine yol açabilir
Yasakta düğün yapanlara ceza yağdı Bursa'da her iki farklı düğün baskınında 85 bin 120 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Yasakta düğün yapanlara ceza yağdı Bursa'da her iki ...
Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel oldu 24 bin lira değerinde uyuşturucu ile yakalandılar, "Haberimiz yok" dediler
YEREL HABERLER Yüzlerce kişiyi zehirleyeceklerdi, polis engel ...
Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor’u konuk ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor’u konuk ediyor
Uludağ beyaza büründü Uludağ beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Uludağ beyaza büründü Uludağ beyaz gelinliğini giydi
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes´e konuk oluyor
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes´e konuk oluyor
TOFAŞ-Petkimspor maçı ertelendi
YEREL HABERLER TOFAŞ-Petkimspor maçı ertelendi
SCADA sistemiyle elektrik kesintilerine anında müdahale
YEREL HABERLER SCADA sistemiyle elektrik kesintilerine anında ...
Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak
YEREL HABERLER Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa’da tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Çocuklarının hayatını hiçe saydı...Bursa’da tehlikeli ...
Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar Suriyelilerin alkol alemi kanlı bitti
YEREL HABERLER Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı ambulansta ...
Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi, 25 kilometrelik ...
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını; 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza
YEREL HABERLER Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis ...
Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza yedi Kısıtlamada birisi üçüncü kez ceza yerken, diğeri ise ''uyuşturucunun etkisiyle kaçtım'' dedi Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçarken kaza yaptı
YEREL HABERLER Beş gün arayla aynı suçtan üçüncü kez ceza ...
Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı
YEREL HABERLER Keles Müftüsü Tanrıkulu'nun eşi kazada yaralandı
Yangında can pazarı İş merkezinde çıkan yangında esnaf camdan çıkarak kurtulmaya çalıştı
YEREL HABERLER Yangında can pazarı İş merkezinde çıkan yangında ...
Bursaspor çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor
Gürsu Belediyesi'nden koronada sıcak aş Işık: “Bütün hizmetlerimizde insana değer vermek her şeyin önünde”
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi'nden koronada sıcak aş Işık: “Bütün ...
Acemler’de bir düğüm daha çözüldü
YEREL HABERLER Acemler’de bir düğüm daha çözüldü
Usta: "Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız”
YEREL HABERLER Usta: "Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X