Faturayı SMS’le alın bir ağaç da siz kurtarın

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan SMS fatura uygulaması ile 645 bin aboneye kağıt fatura gönderilmemesi sayesinde yıllık 17,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Kağıt faturalar yüzünden yılda 300 ağacın kesildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, tüm abonelerin SMS fatura sistemine geçerek, daha yeşil bir Bursa için katkı verebileceğini söyledi.

Bursa’da yaklaşık 1 milyon 400 bin abonesi bulunan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılında başlatılan SMS fatura uygulaması ile bugüne kadar 645 bin aboneye faturalarını SMS olarak göndermeye başladı. Halen kağıt fatura uygulaması fiilen devam ederken, BUSKİ 2021 yılı sonuna kadar tüm abonelerinin kağıt faturayı sonlandırarak SMS faturaya geçmelerini sağlamayı hedefliyor.

SMS fatura uygulaması hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüzde neredeyse herkesin mobil telefon kullandığını belirterek abonelerin hızlı, kaybolma riski olmayan ve çevreci bir seçenek olan SMS faturayı tercih etmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 1 milyon 400 bin abonesi bulunan BUSKİ’nin her yıl kağıt faturalar nedeniyle 17,5 ton kağıt kullanıldığına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Kağıt faturalar yılda ortalama 300 ağacın kesilmesine sebep oluyor. Yeşili korumak için vatandaşlarımızı SMS faturaya geçmeye davet ediyorum. Kağıt fatura üretimi için BUSKİ bütçesinden ayrılan yıllık tutar ortalama 250 bin lira civarında. SMS faturaya geçiş ile bu gider kaleminden sağlanacak tasarrufun kurumun hizmet ve yatırımlarına aktarılması imkanı olacak” dedi.

Hedef daha yeşil Bursa

Hızla artan nüfus ve kentleşmenin, kıt olan dünya kaynaklarının tükenmesine neden olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil Bursa’mızın yeşil kalması ve geleceğin en kıymetli kaynağı olacak suyun gelecek nesillere aktarılması için çevreye duyarlı ve sürdürülebilir politikalar üretmek önceliğimizdir. Teknolojinin insanlığa sunduğu imkanlardan faydalanarak karbon ayak izimizi, su ayak izimizi kontrol altına alarak yaşanabilir, sağlıklı bir kent inşa etmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalara halkımızın da katkı vererek, BUSKİ’nin başlatmış olduğu SMS fatura uygulamasına geçmesini bekliyorum” diye konuştu.

SMS faturaya geçen kazanıyor

BUSKİ, abonelerinin SMS faturaya geçmesini özendirmek için bir de kampanya başlattı. Aralık ayında başlayan ve 16 Mart 2021 tarihine kadar sürecek kampanyada, kağıt fatura almayı bırakarak, SMS faturaya geçiş için kayıt yaptıran aboneler arasında çekilişle 16 kişiye mobil telefon ve 16 kişiye de tablet hediye edilecek. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken ise SMS yoluyla kimlik ve iletişim bilgilerini güncellemek. Su tüketimi ve borç bilgilerini cep telefonuna SMS olarak almak isteyen aboneler, 0530 919 0 185'nolu telefona mesaj göndererek bilgilerini kolayca güncelleyebiliyorlar. BUSKİ SMS faturaya geçmek için abonelerin YEŞİL boşluk ABONE NO boşluk TC NO yazıp, 0530 919 0185’e SMS olarak göndermesi yeterli olacak.

