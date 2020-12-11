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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köy meydanındaki iki kişi arasındaki tartışmada araya giren 36 yaşındaki adam tüfekten çıkan saçmalarla sırtından yaralandı.

Köydeki kavgada araya girdi saçmalarla vuruldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köy meydanındaki iki kişi arasındaki tartışmada araya giren 36 yaşındaki adam tüfekten çıkan saçmalarla sırtından yaralandı.
Olay Orhangazi’ye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan M.K. (48) ile C.Y. (37) arasında daha önce aralarındaki bir gerilimden dolayı Örnekköy Mahallesi kahvesi önünde yeniden tartışma yaşandı. İddiaya göre C.Y. üzerindeki silahla M.K.’nın minibüsüne doğru ateş etti. Araçta bulunan ve M.K:’nın oğlu olduğu belirlenen T.K. (28) tüfekle C.Y.’ye doğru ateş etti. Bu esnada kahve önünde bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan Kerim Falcı’nın (36) sırtına saçma isabet etti.
Olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi
Silahlı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, tüfekten çıkan saçma ile sırtından yaralanan Kerim Falcı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alırken, kavgaya karıştığı belirlenen C.Y. ise olay yerinden kayıplara karıştı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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