Bursa’da çocuklar yaralı atı böyle koşturdu

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Bursa’da çocukların yaralı atı koşturarak oynaması vatandaş kamerasına yansıdı.

Yunuseli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sol ön ayağına basamayan yaralı beyaz atı çocuklar sokak ortasında koşturdu. 810 çocuğun atı kovaladığı, bir çocuğun da atı yularından çekerek koşturduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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