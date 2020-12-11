Bursaspor’da kaleci belirsizliği

Bursaspor’da Samsunspor maçı öncesi kaleci belirsizliği yaşanıyor. Bu sezon üç genç file bekçisini de sahaya süren Teknik Direktör Mustafa Er’in, yarın oynanacak maçtaki tercihi merak ediliyor. Yeşil beyazlı takım, bu sezon kalesinde gördüğü 23 golle, ligin en çok gol yiyen ikinci takım konumunda yer alıyor.

TFF 1.Lig’in 14’üncü haftası BursasporSamsunspor maçına sahne olacak. Son hazırlıklarını yapan yeşil beyazlı takımda ise kaleci belirsizliği yaşanıyor. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezona Ataberk Dadakdeniz’le başlamış, daha sonra da Deniz Aydın’a görev vererek yoluna devam etmişti. Genç teknik adam, haftalar sonra kaleyi yeniden Ataberk’e emanet etti. Daha önce Türkiye Kupası mücadelesinde şans verdiği genç kaleci Canberk Yurdakul ise son oynanan Bandırmaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Bu sezon 13 lig maçında kalesinde 23 gol gören Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er’in Samsunspor maçında hangi kaleciye şans vereceği merak ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.