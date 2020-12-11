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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da tarih değerini buluyor

İHA

Bursa’da tarih değerini buluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinde Kızılay, Merkez Bankası ve İşkur binalarının ardından, Pirinç Han’ın arkasında bulunan yaklaşık 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkânın da yıkımı tamamlandı.
Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak proje etap etap ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, çalışmalar kapsamında Kızılay, İşkur ve Merkez Bankası binalarının yıkımı daha önce tamamlanmıştı. Bu çalışma ile Osmanlı’nın 4’üncü sultanı Yıldırım Beyazıt tarafından Niğbolu zaferinin adağı olarak yaptırılan, İslâm âleminin en yüksek mertebedeki 5’inci büyük mabedi kabul edilen 600 yıllık Ulu Cami’nin, artık Cemal Nadir Caddesi üzerinden de görünmesi sağlanmıştı. Yıkımı yapılan binaların bulunduğu alana yapılan yaya yürüyüş yolları ile vatandaşlar, Cemal Nadir Caddesi üzerinden doğrudan Hanlar Bölgesi ve Ulu Cami’ye ulaşma imkânı buldu.
Türbenin etrafı açıldı
Bölgede etap etap devam eden çalışmalar kapsamında, Pirinç Han’ın hemen arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40. Osmanlı şeyhülislâmına ait türbenin etrafını saran 15 dükkânın yıkımı da tamamlandı. Türbe etrafında toplam 290 metrekarelik alan açılırken, proje kapsamında açılan alan da 1740 metrekareye ulaştı. Son yapılan yıkımlar ile 1681 yılında yaşamını yitiren Esiri Mehmet Efendi’nin ölmeden önce yaptırdığı yaklaşık 350 yıllık türbe de gün yüzüne çıkmış oldu.
Tarihe damga vuracak
Yıkımların tamamlanmasının ardından bölgede uygulanacak projenin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje yarışmasıyla ilgili süreç de devam ediyor. Yarışma ile Bursa tarihine damga vuracak bir projenin ortaya çıkmasını ümit ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çarşıbaşı, tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin girişidir. Bölgede 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunuyor. Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasını sağlayan bu alan, korunması ve gelecek nesillere taşınması gereken evrensel bir miras. Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza’dan başlayıp Ulucami’ye kadar uzayan bölgede yer alan ‘sonradan yapılmış’ binaların kaldırılarak, tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihî doku, şehir ile bütünleşecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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