Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi



Mehmet İNANHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Oluşan manzara dronla havadan görüntülendi. Uludağ'a çıkan ziyaretçiler ise kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Türkiye´nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ, sezon öncesi beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Uludağ´da kartpostallık görüntüler oluştu. Yabancı turistlerin geldiği Uludağ'da, günübirlikçiler de kısıtlamalar öncesi stres atmak için aileleriyle birlikte kar topu oynadı. Karayollarına ait kar küreme araçları yolun kapanmaması için çalışmalara başladı.

"İZMİR'E DÖNECEĞİMİZ GÜN KAR YAĞDI"

İzmir´den Bursa´ya aile ziyaretine gelen Osman Deniz, "Uludağ'a kısıtlama öncesi biraz rahatlamak için geldik. İzmir´e gideceğiz. Son gün ailemle birlikte zaman geçirelim dedik. 5 gün tatil yapıp dönecektik ama gideceğimiz gün kar yağınca Uludağ´a çıkalım dedik" dedi.

Kısıtlamalar öncesi stres atmak için Uludağ'a çıktıklarını belirten Gülten Deniz, "Çocuklarla birlikte Uludağ'a gelelim dedik. Kısıtlamalar öncesi rahatlayalım dedik. Güzelce vakit geçirdik." diye konuştu.

"SEZON ÖNCESİ KAR YAĞIŞI BİZİ MUTLU ETTİ"

Kar yağışının gece saatlerinde başladığını belirten Uludağ Kayak Merkezi Sosyal Medya Danışmadı Oğuz Sönmez "Sabah saatlerine kadar devam etti. Hepimiz için çok iyi oldu. Sezonun açılmasına yakın bir dönem olduğu için çok mutluyuz. Yılbaşında kısıtlama beklentisi ile ilgili hem otelciler hem de kayak severler biraz mutsuz. Fakat bakanlıklarla görüşmeler devam ediyor. En kısa sürede netleşecektir." şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Huzeyfe ÖZDEMİR

2020-12-11 13:34:45



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