Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir (64), hayatını kaybetti.
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Covid-19 testi pozitif çıkınca Bursa'daki özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüleşince yoğun bakıma alınan Demir, entübe edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Demir, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-12-11 13:41:06
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