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Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki

DHA

Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki


Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da bir grup çocuğun, yaralı atla oynadığı anlar sosyal sosyal medyada paylaşılınca hayvanseverler tepki gösterdi.
Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi´nde sol ön ayağına basamayan yaralı haldeki beyaz at, sokaktaki bir grup çocuklar tarafından koşturuldu. Atın yularından çekilerek güçlükle koşturulduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Atın çevresindeki bazı çocuklar korku yaşarken, bazıları ise atın peşinden gitti. Görüntülerin sosyal medyada da yer almasının ardından, birçok hayvansever duruma müdahale etmeyen çevredekilere ve çocukların ailelerine tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-12-11 14:19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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