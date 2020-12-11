Yıldırım’da gönüllü dönüşüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da gönüllü dönüşüm

İHA

Yıldırım’da gönüllü dönüşüm

Mevlânâ Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hak sahiplerine bölgede yürütülecek kentsel dönüşüm projesinin detaylarını anlattı.
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlânâ Mahallesi’nde TOKİ desteğiyle hayata geçirilecek ‘7. etap kentsel dönüşüm projesi’ kapsamında yürütülecek çalışmalar öncesi bölge sâkinleriyle bir araya geldi. Bölgede 2 etaplı olmak üzere bin 250 konutun planlandığı proje kapsamında 1. Etapta 650 konut, 2. Etapta da 600 konut yer alacak. Tamamen eski yapıların yıkılarak yenilerinin yapılacağı çalışma doğrultusunda silsile yoluyla diğer bölgelerdeki vatandaşların da taşınarak kentsel dönüşüme dahil edileceği bir model oluşturulacak. Deprem riski olan bölgede sağlıksız ve güvensiz konutların yerine modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye hak sahipleri de yüzde 80’in üzerinde destek veriyor. Kamu kaynakları ile yerinde gerçekleşecek dönüşüme 2021 yılı başında başlanması planlanıyor. Bu kapsamda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mevlana Mahallesi’nde yürütülecek kentsel dönüşüm projesi hakkında hak sahiplerine bilgi verdi.
Yıldırım’da imar ve kentleşme konularını en önemli mesai alanı olarak görerek bu noktaya eğildiklerini vurgulayan Oktay Yılmaz, “Projemize başlayalı bir yılı aşkın bir süreç oldu. Yıldırım’da imar ve kentleşme konuları en önemli mesai alanımız. Bunu çözmeye ahdettik, inşallah çözeceğiz. Geride kalan dönemde hem AK Partili hem de önceki görev yapan belediye başkanlarımızın, bu şehrin problemlerini çözmeye yönelik gayretleri oldu. Ama bu gayretler, bilhassa imar ile alakalı konularda mahkemelerce bozuldu. Geçmişte vatandaşlarımız başımızı sokacak bir evimiz olsun diyerek gelişigüzel evler yaptı. Ama bugün gelinen noktada plansız gelişen mahallelerimizde okul, sağlık merkezi, park gibi sosyal donatılar yetersiz kaldı. Bugün bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak daha nitelikli konutlara hemşehrilerimizin sahip olmasını istiyoruz” dedi.
Yıldırım’ın problemlerini başta imar konusu olmak üzere büyük ölçüde bu dönem çözeceklerini işaret eden Başkan Yılmaz, “Önceki dönemlerde mahkemelerce imar planlarının bozulması bu süreçleri yeniden başa döndürdü. Öyle ki 35 defa plan değişikliği olduğu dönemler oldu. Bunu kalıcı olarak ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın bu sorunlardan bir daha mustarip olmasının önüne geçmek için İmar Kanunu’nda bir takım değişikliklerin yapılmasına öncülük ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Bursa’ya geldiğinde kendilerine konuyu aktardım. Samanlı Caddesi’nden Şirinevler’e kadar 100 bin kişi yaşıyor ve burada 25 bin hissedar var. Bazı vatandaşların arsasının, birbirine komşu mahallelerin sınırlarının bulunduğu noktalarda 3 farklı mahalle içerisinde kalması gibi imar planı kaynaklı dağınık durumlar oluşmuş. Bunu çözmemiz gerektiğini Bakanımıza ifade ettim. Bunun da yasal düzenlemelerle gerçekleşebileceğini belirttik. Sonuç olarak da geldiğimiz noktada hamd olsun bu kanunun çıkarılmasına öncülük ettik. İşin baş hizmetkarı olarak bizler rol üstlendik ve bunu gönül birliği ile Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz ve Bakanlarımız ile hayata geçirdik. Yine önemli bir sorun olan doğalgaz probleminin de çözüme kavuşması için bir kanun değişikliğine imza attık. Yıldırım’ın problemlerini başta imar konusu olmak üzere büyük ölçüde inşallah bu dönem çözeceğiz” diye konuştu.
Dönüşümde iş birliği vurgusu
Kentsel dönüşümde daha önce yapılan yanlış projelerin ileride farklı problemleri meydana getirdiğine şahit olduklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak sorunların çözümü noktasında Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlıklarımız ve TBMM ile uyumlu çalışma ve birlikte hareket etmeye imza attığımız gibi, kentsel dönüşüm konusunda da aynı şekilde buradaki hak sahipleri ile iş birliğinde olmamız gerekiyor. Göreve geldiğimizde belediye olarak müteahhitlik yapmayacağımızı ifade etmiştik. Biz plan yapacağız, plan uygulaması yapacağız, sonrasında vatandaş ile girişimcinin bir araya gelerek kentsel dönüşümü yürütmesinden taraf olduk. Ancak belirli bölgelerde buna öncülük etmek için kamu kaynaklarıyla kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buradaki kârımız, şehrimizin güzelleşmesi. Burada ekonomik kısımlara çok bakmıyoruz. Buradaki nüfusu çok artırmak çözüm değil. Buradaki mevcut kültürü yaşatarak, konut sayısını, hane sayısını artırarak bu işi çözemiyoruz. Benzer uygulamalar başka ilçelerde oldu. 34 katlı binalar yıkıldı, yerlerine 10 katlı, 12 katlı binalar yapıldı. Fakat bu sefer şehrin silueti bozuldu. Okul ihtiyacı, ulaşım ihtiyacı, altyapı ihtiyacı gibi sıkıntılar baş gösterdi. Dolayısıyla doğru kentsel dönüşümüm bu olmadığını görmüş olduk. Mahalle bazlı, tüm mahallenin dönüşümü düşünüldüğünde bunun da mümkün olmadığını gördük. Vatandaşla anlaşma, onları taşıma noktasında farklı sıkıntılar ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.
Bursa’ya örnek olacak
Bölgede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinde tüm hak sahiplerinin gönül rızasını almanın kendilerini daha mutlu edeceğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Belli büyüklükteki adalarda mevziî dönüşümlerle biz bu işi daha iyi yürüteceğimize inanıyoruz. Taşın altına elimizi koyuyorsak, risk alıyorsak, vatandaşımızın da bunu yapması gerekiyor. Sahip olduğunuz 3 katlı binayı satsanız, 300400 bin lira ancak eder diye tahmin ediyorum. Ama yapacağımız yeni konutlarda daire fiyatları 400500 bin lira olacak diye tahmin ediyorum. Orta yolu bularak herkesin iyi niyetli davranması lazım. İyi niyetle çabalıyoruz. Burada hemşehrilerimiz de iyi niyetini yüzde 80’in üzerinde anlaşmaya imza atarak göstermiş oldu. Bu anlamda tüm hak sahiplerimize teşekkür ediyorum. Yüzde 80 rakamı bizim bu projeyi uygulayabilmemiz için yeterli. Diğer hak sahipleriyle de ekonomik olarak anlaşıp bu iş yapabiliriz. Buna yasal bir engel yok. Ancak herkesin gönül rızasını alarak bu işi yapmak bizlere daha çok keyif verecek. İnşallah burada yapacağımız proje, bütün bölgeye model olacak, Bursa’ya örnek olacak. Bu yapacağımız proje boş araziye değil, eski konutları yıkarak ortaya koyacağımız gerçek bir kentsel dönüşüm olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl'e yeni otopark
YEREL HABERLER İnegöl'e yeni otopark
Karacabey Belediyespor, Bayburt´a bileniyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor, Bayburt´a bileniyor
Kanayan dişler tehlikenin belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Kanayan dişler tehlikenin belirtisi olabilir
Bursa’da belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti Yardımcısını kaybeden belediye başkanından dikkat çeken sözler "Çekiç gibi dediğim adamlar ölüyor bu kadar kötü" "Devlet üzerine düşeni yapsın, belediye üzerine düşeni yapsın" deyip aslında kendi üzerimize düşeni yapmadan bir hayat yaşamaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Bursa’da belediye başkan yardımcısı korona virüsten ...
Bursaspor Kulübü, İsmail Emil için başsağlığı mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü, İsmail Emil için başsağlığı mesajı ...
Işık'tan esnafa hatır ziyareti
YEREL HABERLER Işık'tan esnafa hatır ziyareti
Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki
YEREL HABERLER Yaralı atla oyuna hayvanseverlerden tepki
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yenilenen yolu trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yenilenen yolu trafiğe ...
Acemler’de bir düğüm daha çözüldü
YEREL HABERLER Acemler’de bir düğüm daha çözüldü
Usta: "Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız”
YEREL HABERLER Usta: "Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız”
Gürsu Belediyesi'nden koronada sıcak aş Işık: “Bütün hizmetlerimizde insana değer vermek her şeyin önünde”
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi'nden koronada sıcak aş Işık: “Bütün ...
Toprağa dönüş çağrısı
YEREL HABERLER Toprağa dönüş çağrısı
Karacabey Belediyesi’nden okullara bilgisayar desteği
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden okullara bilgisayar desteği
Korona virüse karşı üstün mücadele Osmangazi’de vatandaş mağduriyet yaşamıyor
YEREL HABERLER Korona virüse karşı üstün mücadele Osmangazi’de ...
Başkan Erdem’den gönüllü destekçilere teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den gönüllü destekçilere teşekkür
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen ...
İndirim korona virüsü unutturdu 2 tane ucuz kap almak için saatlerce sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler
YEREL HABERLER İndirim korona virüsü unutturdu 2 tane ucuz kap almak ...
3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER 3 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmaya ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen ...
Kuraklığın ardından camilerde topluca yağmur duası yapıldı Duaya yoldan geçenler de katıldı!
YEREL HABERLER Kuraklığın ardından camilerde topluca yağmur duası ...
Kazdıkları çukurda enselendiler Bursa'da define avcılarından biri uygulama noktasında, diğerleri kazdıkları çukurda yakalandı
YEREL HABERLER Kazdıkları çukurda enselendiler Bursa'da define ...
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, koronavirüs ...
Çevikel, yılın en başarılı STK kadın başkanı ödülünü aldı
YEREL HABERLER Çevikel, yılın en başarılı STK kadın başkanı ödülünü ...
Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kar yağışıyla beyaza bürünen Uludağ, havadan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X