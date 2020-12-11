Bursa’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma, uyuşturucu ticareti yapan Y.S. ve F.D. isimli şahıslara yönelik operasyon başlattı. İki şüpheliye yönelik üç farklı adreste KOM şube, İnegöl JASAT, Yenice Karakol Komutanlığı ve Merkez Jandarma Komutanlığınca eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet fişek, 2 adet tüfek şarjörü, 1260 karton satışa hazır sigara, 68 kilo kıyılmış tütün, tütün sarma sparatı, 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayın şüphelileri Y.S. ve F.D. isimli şahıslar hakkında adlî işlem başlatıldı.

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