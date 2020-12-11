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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi Mustafakemalpaşa’da açılıyor

İHA

Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi Mustafakemalpaşa’da açılıyor

Mustafakemalpaşa'nın çehresinin değiştiren milyonluk yatırımlar hız kesmeden devam ederken Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın seçim beyannamesinde yer verdiği bir yatırım daha ilçeye kazandırılıyor.
Başkan Mehmet Kanar, 5 yılda ilçenin alt ve üst yapı yatırımlarını tamamlayarak sağlam temeller üzerinde ilçeyi geleceğe taşıyacak projeleri bir bir gerçeğe dönüştürüyor. 318 km uzunluğunda ve 50 milyon TL değerindeki dev içme suyu yatırımı, 3. köprü, Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri, Sedde Projesi gibi pek çok proje ile ilçenin çehresini değiştiren Başkan Kanar, en önemli seçim vaatlerinden birisi olan Millet Bahçesi için de önemli bir başarıya imza atıyor.
2020 yılında Türkiye genelinde sadece 5 belediye için millet bahçesi projesi onaylanırken, bu ilçelerden birisi de Mustafakemalpaşa. Toplam 300 dönümlük alan üzerine kurulacak Millet Bahçesinde sosyal donatılar 50 dönümlük alanı kaplayacak. TOKİ tarafından 3 Aralık günü yapılan ihale ile birlikte yüklenici firma tarafından sosyal donatıların ve yaşam alanlarının yapımına yer teslimi ile başlanacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kanar, “Millet bahçesinde vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatılar yer alacak. Mustafakemalpaşalı hemşehrilerim meyve bahçeleri ve daha çok yeşille buluşacak, huzur içinde vakit geçirebilecek. Millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı yeşiliyle, yürüyüş ve bisiklet yoluyla, dinlenme alanları ile doğa ile iç içe, yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projede havuzlar, çim alanlar, dinlenme alanları, cami ve meydan, biyolojik gölet ve platformu, millet kıraathanesi ve meydan, çocuk oyun alanları, çok amaçlı spor alanları yer alacak. 300 dönümlük alanın kalan bölümü ise belediye tarafından değerlendirilecek. Arıtma tesisi ile millet bahçesi arasında bir tampon bölge oluşturacağız. Burada endemik bitkiler üreteceğiz ve aynı zamanda açacağımız bir alanda bunları satacağız.” dedi.
Projenin özellikle konumuna dikkat çekerek vurgu yapan Başkan Kanar, “Bursa Merinos’ta yapılan Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi için zamanında çok fazla eleştiri yapılmıştı. Ancak gelinen noktada görüldü ki çok doğru bir yatırımmış. Yapılan etkinliklerin, toplantıların merkezi Merinos Kongre ve Kültür Merkezi oldu. Yeni proje ilçemizin vizyon rekreasyon alanlarından birisi olacak. Aynı zamanda şehir merkezinde oluşan yığılmayı da engelleyerek şehrin dış alanlara açılmasını sağlayacak” dedi.

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