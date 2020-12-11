Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)BURSA Valiliği'nce yarın kentte fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 12.12.2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar güney yönünden kuvvetli (50-70 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ

2020-12-11 16:08:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.