BursaRay çalışma saatlerine kısıtlama ve bakım düzenlemesi

Danimarka’da 14 katlı “dikey tarla” ile yılda 15 defa hasat yapılacak

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da sokağa çıkma yasağı sebebiyle hafta sonu BursaRay sefer saatleriyle alâkalı düzenleme yapıldı.

Burulaş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 12 Aralık Cumartesi günü BursaRay seferleri 25 dakika arayla yapılacak olup seferler saat 23.00'de sonlandırılacaktır" denildi.

Ayrıca ikinci uyarıda ise , "13 Aralık Pazar günü Acemler Üniversite İstasyonları arası BursaRay seferleri yapılacak çalışma nedeniyle HİZMET VEREMEYECEKTİR. Bu güzergahta OTOBÜS SEFERLERİ hizmet verecektir. Tüm değerli yolcularımıza duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.