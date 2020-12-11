Bursalılara fırtına uyarısı

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Bursa’da cumartesi günü fırtına bekleniyor.

Meteorolojiye göre, cumartesi günü güney yönünden kuvvetli (5070 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (6080 km/sa) bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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