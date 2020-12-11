Ünlü DJ’den Başkan Erdem’e ziyaret

Dünyaca ünlü Bursalı DJ Mahmut Orhan, Sercan Yıldırım ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, doğu enstrümanlarıyla batı müziğini harmanlayarak dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Bursalı sanatçı DJ Mahmut Orhan ile birlikte Bursaspor’un eski futbolcusu Sercan Yıldırım’ı makamında ağırladı. Halk Evi’ndeki ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı da yer aldı. Projelerini Başkan Turgay Erdem ile paylaşan DJ Mahmut Orhan, Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmalar yaptığın dile getirdi. Orhan, Nevşehir, Mardin ve Nemrut’ta çektiği kliplerin, milyonlarca kişi tarafından beğeniyle izlendiğini söyledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, başarılı çalışmalarından dolayı Orhan’ı kutladı. Sanat alanında örnek çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Erdem, on binlerce müzik tutkununun katıldığı Nilüfer Müzik Festivali’nde sahne almasından onur duyacaklarını ifade etti.

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