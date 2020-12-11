Meteorolojiden baca gazı zehirlenmesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar sebebiyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Uyarının bu geceden itibaren Pazar 23.59'a kadar geçerli olduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara güneyi, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısında beklenen kuvvetli güneyli rüzgarların meydana getirebileceği soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Uyarının Pazar günü saat 23.59'a kadar geçerli olduğu belirtildi.

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