Bursaspor'da Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas press oyunuyla tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Tesislerimizde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-11 18:34:29



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