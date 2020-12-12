Frutti Extra Bursaspor'da vaka sayısı 6'ya yükseldi; Anadolu Efes maçı ertelendi

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor´da, 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 6´ya yükseldi. Yeşil-beyazlıların ligde bugün oynayacağı Anadolu Efes maçı, ertelendi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse yakalanan oyuncuların evlerinde izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi. Frutti Extra Bursaspor´da, daha önce de 2 oyuncunun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmıştı.

Takımda toplamda 6 oyuncuda koronavirüsün görülmesi üzerine Frutti Extra Bursaspor´un, bugün ING Basketbol Süper Ligi´nde Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanması planlanan Anadolu Efes maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-12 10:52:21



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