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Bursa'da maskesiz sürücü ile polis kovalamacası yakalanınca son buldu Maskesiz sürücü polisten kaçtı ceza yemekten kurtulamadı

İHA

Bursa'da maskesiz sürücü ile polis kovalamacası yakalanınca son buldu Maskesiz sürücü polisten kaçtı ceza yemekten kurtulamadı

Bursa'da bir kamyonet sürücüsü denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 2 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücü ceza yemekten kurtulamadı.
Olay, dün öğle saatlerinde merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi Gümüşlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü trafik polis ekiplerinin denetlediği kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 2 kilometre boyunca süren kovalamaca sonucu kamyonetin önü kesilerek polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü ekiplere direnerek araçtan inmedi. Daha sonrasında polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kamyonetten indirilen sürücüye maske takmamak suçundan 900 lira, polis ekiplerinin dur ihtarına uymama suçundan ise 166 lira cezai işlem uygularken, trafiği tehlikeye düşürme suçunda sürücü hakkında işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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