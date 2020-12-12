Nilüfer Belediyesi’nin beş yıldır düzenlediği ve kentte büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Nilüfer Caz Tatili, Avrupa Caz Ağı’na katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana “İyi bir şey” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Uluslararası Caz Tatili, 5 yıl içinde kentteki kültür hayatına yeni bir soluk getirdi. Festival, aynı zamanda giderek daha geniş bir kitlenin takip ettiği bir organizasyona dönüştü. Her yıl uluslararası saygınlığı olan birçok caz sanatçısını ve genç yeteneği ağırlayan festival, kentin yerel çeşitliliğini cazın evrenselliği ile buluşturdu. Farklı kültürlerden, farklı ses ve yorumların yer aldığı Uluslararası Nilüfer Caz Tatili Festivali’nin, Kopenhag Caz Festivali ve Bimhuis Amsterdam gibi 35 farklı ülkeden organizasyonların, kuruluşların ve girişimcilerin olduğu Avrupa Caz Ağı’na başvurusu kabul edildi.

Konserlerin yanı sıra panel ve atölyelerle cazın ustalarının müzikseverlere farklı deneyimler de yaşattığı Nilüfer Uluslararası Caz Tatili, Avrupa'nın uluslararası caz festivalleri takvimine girerek, kültürlerarası paylaşıma katkıda bulunma imkânına sahip oldu. Nilüfer Uluslararası Caz Tatili, bilgi ve deneyim alışverişinin yapıldığı, çalışan değişim programlarıyla kültürlerarası diyaloğun ve hareketliliğin desteklendiği Avrupa Caz Ağı içinde yer alarak vizyonunu ve deneyimini paylaşma zemini de bulmuş olacak.

Nilüfer Belediyesi, müziğe dair faaliyetler de dahil olmak üzere, bugüne kadar kültürel planlamasını, EJN manifestosunda bahsi geçen, sağlıklı çevre, ekoloji, hak eşitliği, eğitim, kültürel mirasın çeşitliliği gibi hassasiyetleri gözeterek yapıyor. Nilüfer Uluslararası Caz Tatili de her yıl aynı anlayışla, evrensel caz birikimini yerel ile buluşturmak amacıyla düzenleniyor.

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