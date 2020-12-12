Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da jandarma ekiplerince helikopterle düzenlenen
trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı´na bağlı helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Denetimde hafriyat dökümü alanları ile Hint keneviri dikimi yapılabilecek alanlar kontrol edildi. Denetimde, trafikte kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza uygulandı. Denetimde 4 araç da trafikten men edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-12 13:31:57
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