Bahariye Mahalle Konağı yenilendi

İnegöl Belediyesi, Bahariye Kırsal Mahallesinde bulunan mahalle konağını baştan aşağıya yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

İnegöl Belediyesi, kırsal bölgelerde de dokunuşlarıyla şehri geleceğe taşıyacak projeleri ortaya koyuyor. Bu kapsamda, İnegöl’ün orman köylerinden biri olan kırsal Bahariye Mahallesinde uzun yıllardır kullanılan ve artık yenilenme zorunluluğu oluşan köy konağının tadilatı için düğmeye basıldı. Bir süre önce başlayan çalışmalarla İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mahalle konağında çatıdan zemine kadar ciddi bir revizyona imza attı.

Çalışma kapsamında konağın mevcut çatısı sökülerek yenilendi. Dış cephede sıva ve tamirat çalışmaları yapıldı. Konağın içi de plan doğrultusunda zemininden tezgahına kadar yenilendi. Belediye Başkanı Alper Taban, yeni haliyle uzun yıllar mahalle sakinlerine hizmet verecek olan konakta tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Taban, beraberindeki heyet ve mahalle muhtarı Necati Alan ile vatandaşların da katılımıyla konakta inceleme yapıp çalışmaları yerinde gördü.

Burada vatandaşlarla da sohbet edip mahallenin eksikleri ve taleplerine ilişkin istişareler yapan Başkan Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana istişareye, ortak akla önem verdik. Aynı çizgiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallemizde eksiklerimizin olduğunun farkındayız. Bunları gidermek için planlamalarımızı yapıp en kısa sürede sorunlara çözüm üretmenin gayreti içerisindeyiz. Mahalle konağımız da yenilenmiş haliyle uzun yıllar hizmet verecek hale geldi. Köyümüze ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.