Korona ile savaşta sağlık neferlerine filyasyon desteği

Yıldırım Belediyesi’nin, korona virüs ile etkin mücadele çalışmaları kapsamında filyasyon çalışmalarında görevlendirdiği 10 araç ve 25 personel, korona virüs mücadelesinde sağlık ekiplerinin gücünü artırıyor.

Yıldırım Belediyesi, yaşanan salgın sürecinde kendi ekipleriyle sağladığı temizlik, hijyen, maske, dezenfektan ve sosyal desteğin yanı sıra İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerinin gerçekleştirdiği önemli vaka izlem çalışmalarına destek oluyor. Yıldırım Belediyesi tarafından görevlendirilen 15’i Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanı ve 10’u şoför olmak üzere toplam 25 personel ve tahsis edilen 10 araç ile pozitif vakaların takibi sağlanıyor. Filyasyon ekipleriyle iş birliğinde çalışan görevliler, Covid19 testi pozitif olan vatandaşların evlerinde ziyaret edilerek takibi ve izolasyon sürecinde doğru uygulamaların yapılması noktasında destek sağlarken gerekli durumlarda PCR testi de yapıyor. Öte yandan telefon ile izolasyonda bulunan vatandaşların durumları hakkında takip gerçekleştiren ekipler, 1 ayda yaklaşık 3 bin 500 görüşme gerçekleştirerek Covid19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının gücüne güç katıyor.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra sağlık ekiplerinin çalışmalarını daha hızlı bir şekilde sürdürebilmeleri için İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne araç ve personel desteğinde bulunduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünyada yaşamı sınırlandıran ve maalesef ülkemizde de 16 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, 1 milyon 780 binin üzerinde vakaya sebep olan Covid19 ile savaşımızda elimizin güçlenmesi için, Türkiye’de vakaların görüldüğü ilk günden itibaren Yıldırım Belediyesi olarak temizlik, hijyen, sosyal destek seferberliği başlatarak maske ve dezenfektan kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar yaptık. Yine evlerinden, ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalarak uzun saatlerce zor şartlar altında çalışan sağlık neferlerimize konakla imkanları sağladık. Covid19’la mücadelede hayat kurtarmak için canını hiç sayıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı ve salgın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Vatandaşımızın sağlığı için elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe genelinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın yanı sıra sağlık ekiplerimizin çalışmalarını daha hızlı bir şekilde sürdürebilmeleri için İlçe Sağlık Müdürlüğümüze araç ve personel desteğinde bulunduk. Hemşehrilerimiz ile birlik olup inşallah bu virüsün üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımızın maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını aksatmadan sürdürmelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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