Bursaspor - Yılport Samsunspor: 3-0



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) İsmail Çokçalış (xxx), Cüneyt Köz (xxx), Furkan Emre Ünver (xx), Onur Atasayar (xx), Burak Altıparmak (xxx), Emirhan Aydoğan (xx), Batuhan Kör (xxx) (Dk. 74 Çağatay Yılmaz x), Özer Hurmacı (x), Burak Kapacak (x) (Dk. 97 Ramazan Keskin ?), Ali Akman (x) (Dk. 79 Ertuğrul Kurtuluş x)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan (x) Erhan Kartal (xx), Erkam Reşmen (x), Yalçın Kılınç (x), Kerem Can Akyüz (x), Ferhat Çulcuoğlu (x) (Dk. 46 Vukan Savicevic x), Rahman Buğra Çağıran (xx) (Dk. 65 Ange Freddy Plumain x), Edwin Oppong Anane-Gyasi (xx), Gökhan Alsan (x) (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz (?) Dk. 77 Oğuz Gürbulak ?), Guido Koçer (x) (Dk 46 Burak Çalık x), Nadir Çiftçi (x)

GOLLER: Dk. 20, Dk. 37 Batuhan Kör, Dk. 84 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Emre Ünver, Özer Hurmacı (Bursaspor), Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 61 Özer Hurmacı (Bursaspor)

TFF 1´inci Lig´in 14´üncü hafta mücadelesinde Bursaspor, 10 kişi kalmasına rağmen sahasında Yılport Samsunspor´u 3-0´lık rahat bir skor ile yendi. Soyunma odasına iki farklı önde giren Bursa temsilcisinin golleri Batuhan Kör´den gelirken, skoru belirleyen golü Çağatay Yılmaz kaydetti. Bursaspor´da Özer Hurmacı, 61´inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın ilk bölümlerinde hızlı ataklara çıkarak rakip kalede tehlike yaratan Bursaspor, 20´nci dakikada golü buldu. Rakip savunmayı hazırlık yakalayan ev sahibinde Burak Altıparmak´ın sağ kanattan yaptığı orta sonrası Batuhan Kör, düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37´nci dakikada Bursaspor farkı 2´ye çıkardı. Özer Hurmacı´nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Batuhan Kör, şut alanı yaratmasının ardından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

61´inci dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Özer Hurmacı´nın, orta alanda rakibi Erhan Kartal´a yaptığı müdahalenin ardından hakem oyunu durdu. Özer´in faul kararının ardından topa vurması üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, faul ve kendisine yönelik tepkiden ötürü iki kez sarı kartına başvurarak, kırmızı kartla deneyimli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

65´nci dakikada Yılport Samsunspor, gole yaklaştı. Anane-Gyasi´nin sağ kanattan yaptığı ortada Yalçın Kılınç kale ağzından kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ataberk Dadakdeniz son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84´üncü dakikada Bursaspor 3'üncü golü buldu. Erhan Kartal´ın pası kısa düşerken Çağatay Yılmaz araya girdi. Kaleciyi de geçen genç oyuncu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

90´ıncı dakikada Oğuz Gürbulak´ın yaptığı vuruşta kaleci Ataberk Dadakdeniz, köşeye uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-12 21:07:55



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