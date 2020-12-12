Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: “Bu maçı kazanmayı hak ettik”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Yılport Samsunspor’u 30 mağlup ettikleri maçın ardından, “Çok büyük enerji, istek ve arzu ortaya koyduk. Bu maçı kazanmayı hak ettik” dedi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Yılport Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Tan, şunları söyledi:

“Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir maç çıkardılar. Çok büyük enerji, istek ve arzu ortaya koyduk. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Bizim için önemli iki eşik vardı. Birincisi bu sezon üst üste iki maç kazanamamıştık. Bunu başardık, önemliydi. İkincisi; 17 puanımız vardı ve puanımızı 20'ye çıkardık. Üst gruba yaklaşmak, oradan kopmak istemiyorduk. Bu sonuçla üst gruba da yaklaştık, tutunduk.”



“Samsunspor gibi bir takıma karşı 10 kişi oynadık”

İkinci yarıda 10 kişi kalmalarının altını çizen Fazlı Tan, “Rakip, maça bize göre daha iyi başladı. Erken dakikalarda bir gol bulduk. Sonrasında bir gol bularak farkı arttırdık. İkinci yarı agresif bir savunma yaptık. Rakip takım kalemizde çok pozisyon üretemedi. 60. dakikada kırmızı kart gördük. Sonrasında biraz endişelerimiz vardı fakat takım buna artı enerji verdi, ayakta durdu. Samsunspor gibi bir takıma karşı 10 kişi oynadık. Üçüncü golü bulduk ve hiç gol yemeden maçı bitirdik" diye konuştu.

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