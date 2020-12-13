7 yaşındaki çocuktan sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup Sağlık çalışanının 7 yaşındaki kızı yaşanan salgın sürecini mektup ile özetledi

Bursa’da 7 yaşındaki çocuğun, sağlık çalışanlarını ve korona virüsü kaleme aldığı mektup duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Bilim Kurulu üyelerinden birçok sağlıkçıya kadar yapılan uyarılar vatandaşın bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor. Vatandaşların kuralları çiğnemesi, maske ve sosyal mesafeye uymaması, kısıtlamalara riayet etmemesi vaka sayılarında artışa sebep olmaya devam ediyor. 7 yaşındaki bir çoğun yazdığı mektup ise ders niteliği taşıyor. Korona virüs salgınına karşı açılan savaştan sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlu sürece kadar birçok konuya değinen Medicana Bursa Hastanesi doktorlarından Hayal Ahmetoglu'nun kızı Asya Ahmetoğlu, mektubunda şu cümlelere yer verdi:

“Sevgili sağlık çalışanları; bu günlerde hastaları iyileştirmek için çok çabalıyorsunuz. Özellikle hastaları iyileştirirken maalesef kendi sevdiklerinizden uzak kalmak zorundasınız. Kardeşiniz, ablanız, anneniz ve babanızdan. Ama bütün Bursa, hatta bütün dünya sizi destekliyor ve güveniyor. Asla pes etmiyorsunuz. Hastaları iyileştirmek için dövüşüyorsunuz. Kovit 19’a karşı. Sizler bizim için süper kahramanlarsınız. Kovit 19 yüzün’den her gün iki yüz’den fazla insan hayatını kaybediyor. Sizlerse, yinede kovit 19’u yenmeye çalışıyorsunuz. Teşekkür ederim.”

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