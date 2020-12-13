İnegöl'de uyuşturucuya 5 gözaltı; şüphelilere kısıtlama cezası da uygulandı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 241 gram metanfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli kişi alındı. Şüphelilere sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası da uygulandı.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından araç durduruldu. Ekiplerce araçtaki 5 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzerine polis ekipleri soruşturmayı genişletti.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 241 gram metanfetamin maddesi, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan boş kilitli poşet ve alimünyum folyalar, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 830 lira para, 2 ruhsatsız silah ve silaha ait 12 adet 9 mm mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 4 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliler H.B., Ö.B. A.Ş., Y.F. ve M.C.M. gözaltına alındı. Ayrıca Ö.B.'nin sahte kimlik kullandığı ve 7 farklı suçtan toplam 7 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası da uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-13 10:45:22



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