Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, parkta top oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi´nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 20 çocuk, parkta top oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Çocuklar, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların parkta top oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-12-13 11:34:33



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