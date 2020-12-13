Yılın yazarı sempozyumuna çevrim içi ilgi

Nilüfer Belediyesi, 'Yılın Yazarı Fakir Baykurt' etkinlikleri 'Bozkırın Rengini Değiştiren Yazar Fakir Baykurt Sempozyumu' ile sona erdi. Salgın sebebiyle bu yıl çevrim içi gerçekleşen sempozyumu yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişi takip etti. Etkinlik, bu yönü ile Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük çevrim içi edebiyat organizasyonlarından biri oldu.

2020 yılında Fakir Baykurt’u 'yılın yazarı' ilan eden Nilüfer Belediyesi, bütün bir yıla yayılan etkinlikleri 'Bozkırın Rengini Değiştiren Yazar Fakir Baykurt Sempozyumu' ile noktaladı. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından yıl boyunca düzenlenen, yazı ve okuma atölyelerinden söyleşilere, okuma ve tanışma etkinliklerine, Yılın Yazarı Öykü Ödülü ve Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na toplam 21 etkinliğe, salgın koşullarına rağmen binlerce kişi katıldı. Etkinliklerin en kapsamlısı ve sonuncusu olan Yılın Yazarı Sempozyumu’na da ilgi yoğun oldu. İki gün boyunca çevrim içi yayın ve sosyal medya platformlarından yine binlerce edebiyat tutkunu ve yazarın hayranları Sempozyumu ilgiyle takip etti. Sempozyum katılımcı, takipçi sayısı ve yayın süresi bakımından Türkiye’nin en büyük çevrim içi edebiyat organizasyonlarından biri oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yazarı yıl boyunca tanıtmak, yeni okurlara ulaşmak hedefiyle yapılan etkinliklerle, tüm olumsuzluklara rağmen bir edebiyat gündemi oluşturarak daha çok insanın kitaplaedebiyatla buluşmasına vesile oldukları için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Erdem, Sempozyuma ve tüm etkinliklere katılan, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Sempozyumun son oturumunda 'Fakir Baykurt’un yaşamından izlenimler' başlığı, Yalçın Armağan’ın kolaylaştırıcılığında karikarürist, çizer Semih Poroy ve şair Haydar Ergülen’in, yazar ile olan kişisel anıları ve aile tarihlerindeki etkileri üzerinden değerlendirildi. Yazarın tüm yönleri ile ele alındığı oturumların ardından, yıl içinde düzenlenen Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü yarışmalarının çevrim içi ödül törenine geçildi. Baykurt’un “Barış çöreği” isimli kitabının yeni baskısı için tasarımlarını gönderen 110 öğrenci arasından Visal Dalbudak’ın çalışması birinci seçildi. Meltem Kapan’ın ikinci, Sezen Tosun’un çalışmasının üçüncü olarak belirlendiği yarışmada Jüri Özel Ödülü Elif İpek Şahin’in oldu. Selen Mitmit ve Cengiz Ferhat Alioğlu da mansiyon kazanan isimler olarak açıklandı.

2020 Yılın Yazarı Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nün sahibi ise 'Uzun Düz Çizgiler' adlı eseri ile Vildan Külahlı Tanış oldu. 245 kişinin, toplam 490 eserle katıldığı yarışmada mansiyon alan isimler ise, Ayla Burçin Kahraman, Saliha Ferşadoğlu İlhan, Aslı Ilgın Uyurkulak, Aysun Ündal, Meral Adalı, Serkan Gülpınar, Onur Akbaba ve Sevim Çiçek oldu.

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