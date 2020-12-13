Villayı talan eden hırsızlar, eşyaları kamyonete yüklerken yakalandı

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İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA´nın İznik ilçesinde, villaya giren hırsızlık şüphelileri, yanlarındaki kamyonete eşyaları taşırken, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ev talan edilirken, yaklaşık 100 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi´nde meydana geldi. Villaya giren 2 hırsızlık şüphelisi, evi talan etti. Şüpheliler, bir süre aradıkları evdeki değerli eşyaları kamyonete doldurdu. Hırsızları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri sevk edildi. Suçüstü yakalanan ve isimlerinin Ö.B. ve E.B. olduğu öğrenilen hırsızlık şüphelileri, gözaltına alındı. Evde hasarın yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-12-13 12:09:58



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