Köpeğini saatlerce araçta bıraktı, gazetecileri tehdit etti



Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)BURSA´da hastanede tedavi gören eşini ziyarete gidip, köpeğini minibüsün ön koltuğuna bağlayan kişi, çevredekilerin ihbarı ile bulundu. Saatlerce araçta kalan köpek kurtarılırken, polisin uyardığı kişi, gazetecilere, "Verin kimliklerinizi. Sizin defterinizi düreceğim" dedi.

Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi Kayaali Caddesi´nde park halinde olan minibüsün içerisinde bir köpeğin bağlı olduğunu görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. 16 GR 355 plakalı minibüsün yanına gelen polis ekipleri, plakadan sahibine ulaştı. Aracının yanına gelen yaşlı adam, köpeğini bağladığı yerden çözerek, dışarıya çıkarttı. Yaşlı adam, özel bir hastanede tedavi olan eşinin yanına gittiği için köpeği araçta bıraktığını söyledi. Bu kişi, kendisini görüntüleyen gazetecilere de, "Verin bakalım kimliklerinizi. Sizin defterinizi bir düreyim" dedi. Ekipler, yaşlı adama köpeğini kontrol etmesi ve uzun süre araçta bırakmaması gerektiğini söyleyerek, olay yerinden ayrıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-12-13 12:25:25



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