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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da 600 yıllık eser meydanla taçlandı

İHA

Bursa’da 600 yıllık eser meydanla taçlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan 6 asırlık İznik Yeşil Camii önündeki yaklaşık 11 bin metrekarelik alan ayrıcalıklı bir kentsel tasarım projesiyle İznik’e değer kattı.
Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316'da kurulan, Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin izlerini bugün bile hala belirgin olarak taşıyan Bursa’nın İznik ilçesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımıyla bir değere daha kavuştu. Birinci ve 7’nci Ekümenik konsüle ev sahipliği yapması ve İncil’in 4’e indirildiği yer olması nedeniyle Hıristiyan dünyası açısından da büyük önem taşıyan İznik’te, erken Osmanlı mimarisinin en önemli yapılarından İznik Yeşil Camii, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmişti. Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından yapımına başlanan ve O ölünce oğlu Ali Paşa tarafından 1392 yılında tamamlanan İznik Yeşil Camii çevresindeki yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan kentsel tasarım projesi tamamlandı. Böylelikle mimarisiyle göz kamaştıran tarihi camii, çevresiyle de İznik’e ayrı bir değer kattı. Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları yeniden düzenlendi, zemin kaplamaları yenilendi. Toplamda 100 metrekare alana sahip 2 adet kafeterya ve tuvalet yapısı tamamlandı ve aydınlatma sistemleri modernize edildi. İznik Yeşil Camii çevresi yeşil alan düzenlemeleriyle estetik bir görünüm kazandı.
Tarih en büyük kozumuz
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmden daha fazla pay alabilmek için kentin tüm değerlerini en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek, turizm açısından Bursa’nın en büyük kozunun ise tarihi olduğunu söyledi. İznik ilçesinin de tarihi açıdan tam bir açık hava müzesi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “İznik ilçemiz inanç turizmi anlamında Hıristiyan alemi için de büyük önem taşıyor. Ev sahipliği yaptığı tüm medeniyetlerinin izlerini belirgin bir şekilde taşıyan ilçemiz, turizm anlamında başlı başına bir değer. Bu değeri öne çıkarmak için Roma tiyatrosundan tarihi surlara, göl içindeki batık bazilikadan çini fırınlarının restorasyonlarına kadar her alanda yoğun bir çalışma içindeyiz. İznik Yeşil Camii de restorasyonu daha önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlanan bir eser. Cami önündeki alanın, bölgenin tarihi dokusuna uygun, estetik bir görünüm kazanması için yaptığımız çalışmalar da tamamlandı. Bu alan hem ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler hem de ilçe halkı için önemli bir buluşma noktası olacak. İznik’e hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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