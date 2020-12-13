Bursaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, Samsunspor galibiyeti sonrası ara vermeden Türkiye Kupası’nda salı akşamı karşı karşıya geleceği Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Samsunspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Samsunspor karşısında alınan 3 puan, antrenmanda morallerin yüksek olmasını sağladı. Futbolcular oldukça neşeli bir antrenman gerçekleştirdi.

GöztepeBursaspor karşılaşması salı akşamı saat 18.30’da oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.