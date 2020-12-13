Karacabey Belediyespor - Bayburt Özel İdarespor: 0-0

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Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (x), Mustafa Zıvalı (x), Ertan Demirci (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (x) Sergen (x), Gökhan (x), Yusuf (x) (Dk.45 Ömer), İlyas (x), Taşkın (xx), Gökhan Cingirt (x) (Dk.80 Alper), Onur (xx), Rasimcan (xx), Berk Ali (x), Sadık (x)

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Enes (x) Ömer (x), Pekin (xx), Savaş (x), Bilal (x) (Dk.90 Muhammet), Taha (x), Deniz (xx) (Dk.77 Şamil), Nezir (x) (Dk.90 Mustafa), Kadir (x), Salih (x), Rıdvan(x)

SARI KARTLAR: Rasimcan, Onur, İlyas (Karacabey Belediyespor) Deniz, Şamil, Yener, Enes, Taha (Bayburt Özel İdarespor)Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor´la 0-0 berabere kaldı.

7´nci dakikada Yusuf´un ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Enes´te kaldı.

15´inci dakikada Taha´nın şutunda top az farkla auta çıktı.

16´ncı dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Rasimcan şansını denedi, top kaleci Enes´te kaldı.

19´uncu dakikada İlyas´ın kullandığı kornerde topu önünde bulan Onur´un vuruşunda kaleci Enes yine başarılıydı.

30´uncu dakikada Berk Ali´nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sergen´in vuruşunda kaleye giden topu Enes ceza sahasına çeldi.

38´inci dakikada Savaş´ın ceza sahası dışından şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

52´nci dakikada Gökhan´ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

75´inci dakikada Berk eşitliği bozmak istedi, kaleci Enes gole izin vermedi.

88´inci dakikada Alper´in vuruşunda Enes bir kez daha sahneye çıktı, topu kornere çeldi.

90´ıncı dakikada İlyas´ın ortasında Onur´un kafa vuruşu sonucunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı: 0-0.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2020-12-13 16:11:49



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