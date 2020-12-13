Eczaneye gittiklerini söyleyerek, kısıtlamayı ihlal edenlerin aracından uyuşturucu çıktı

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da araçla sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişi eczaneye gitmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi´nde devriye görevi yapan sivil trafik ekipleri, 16 FR 874 plakalı hafif ticari araçtakilere durması yönünde ihtarda bulundu. Ancak sürücü ihtar uymayarak, kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sonunda araç durduruldu. Araç sürücüsü K.K. (28) yanındaki M.G. (30), M.Y. (32) ve İ.Y.´ (42)
ekiplere, eczaneye gitmek için dışarı çıktıklarını söyledi. 4 kişinin izin belgeleri olmadığı belirlenirken, araçta yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 şüpheliye, kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 12 bin 600 TL ceza uygulandı. Ardından da şüpheliler gözaltına alınıp, araçları çekiciyle otoparka götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-12-13 16:25:49
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