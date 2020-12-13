Nilüfer Belediyespor - PTT: 3-0



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 22'nci hafta maçında rakibi PTT´yi 3-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Nilüfer Belediyepor ligin ilk yarısında 3-2 yendiği PTT ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda karşı karşıya geldi. İlk sete etkili başlayan konuk takım PTT oldu ve teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik molanın ardından PTT aradaki farkı açsa da Nilüfer Belediyespor Merve Tanıl´ın servis turu ile 15-15 eşitliği yakaladı. Tekrar hücum gücünü arttıran Ankara ekibi set sonlarında 2219 üstünlüğü yakaladı. Alınan molanın ardından Nilüfer´in sultanları özelikle bloklardaki başarısı ile 6-1´lik seri yakalayarak seti 25-23 kazandı.

İkinci sette ise Nilüferli voleybolcular set boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutarak rakibine şans tanımadı ve seti 25-17 kazandı. Nilüfer Belediyespor üçüncü sete de file önü üstünlüğünü elinde tutarak skor avantajını ele geçirdi. PTT zaman zaman direnmeye çalışsa da Nilüferli voleybolcular aradaki farkın kapanmasına izin vermeyerek seti 25-19 maçı da 3-0 kazandılar. Nilüfer Belediyespor´da Sarah Wilhite 16 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Fulden Ural 11, Merve Nezir 10, Yasemin Yıldırım 9 (5 blok sayısı) sayı üreterek galibiyete katkıda bulundular.

Nilüfer Belediyespor oynadığı 21 maçta 15'inci galibiyetini elde ederek puanını 44´e yükseltti. Nilüfer´in sultanları 23'üncü hafta maçında 23 Aralık 2020 Çarşamba günü deplasmanda Çan Gençlik Kalespor ile karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-12-13 17:07:43



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