Bursa'da AVM deposunda yangın

Derya EVRENMehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA´da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Keresteci Sokak´ta bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binada bulunan 3 kişi güçlükle dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-12-13 17:15:01
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