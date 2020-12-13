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Milletvekili Esgin'den, TBMM'de CHP ve HDP'lilere sert tepki

İHA

Milletvekili Esgin'den, TBMM'de CHP ve HDP'lilere sert tepki

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada sağlık alanında yapılan hizmetleri eleştiren muhalefete seslenerek, "Sağlıkta 18 yıldır devrim niteliğinde hizmetler yapıyoruz. Bunları sizin görmenizi zaten beklemiyoruz. Milletimizin takdiri ve hayır duası bize yeter" diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşma sırasında muhalefete sert sözlerle yüklendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2021 bütçe görüşmelerinde önceki gün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçeleri görüşüldü. TBMM'de, AK Parti Grubu adına kürsüde konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sağlık alanında 18 yıldır yapılan hizmetleri aktardı.
Sağlıkta dönüşüm programıyla 18 yıldır sağlığa erişimde dünya modeli ortaya konulduğunu rakamlarla açıklayan Milletvekili Esgin, şunları söyledi: "Hastanelerimizin yatak sayısını 3 kat artırdık. Nitelikli yatak ve yoğun bakım yatak sayısını ise 20 kat artırdık. Sağlık çalışanımızı 378 binden, 1 milyon 100 binin üzerine çıkararak 3 kat artırdık. Uzman Hekim dağılımını adaletli şekilde gerçekleştirdik. İzmir ve Bursa'da ne ise Şırnak, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da aynıdır. Bebek ölüm hızı ve doğum esnasındaki anne ölüm oranlarını 5 kat düşürdük. Sağlığa erişimi kolaylaştırdık. Eski Türkiye'de bir vatandaşımız yılda 1 kez hastanede muayene olurken bugün yılda 9'dan fazla muayene olabiliyor. Aşı ile bağışıklamayı yüzde 70'lerden 98'lere çıkardık. Sağlıkta memnuniyet oranlarını yüzde 39'lardan yüzde 70'lerin üzerine çıkardık. Sağlık Bakanlığımızın bütçesi 238 Milyar TL'ye ulaştı. Bütçenin yaklaşık yüzde 18'i sağlık bütçesi. Aziz Milletimizin kaynaklarını en doğru ve adaletli bir şekilde kullanıyoruz. Verdiğiniz bütün bilgiler yanlış, halkımıza yalan yanlış bilgiler veriyorsunuz. Yapılan hizmetleri sizin görmenizi zaten beklemiyoruz. Fakat milletimiz yapılan hizmetleri görüyor. Milletimizin takdiri ve hayır duası bize yeter” dedi.
Salgın sürecinde sağlık hizmetlerine erişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Esgin, “Şehir Hastaneleri salgınla mücadelede önemli rol oynadı. Salgın döneminde, Şehir Hastaneleri üzerinden siyasi polemik yapmanıza izin vermeyeceğiz. 20 Şehir Hastanesini 3 yıl içinde yaptık. Kamuözel ortaklığı ile yaptık, genel bütçeden yaptık. 16 Şehir Hastanesini daha milletimize kazandıracağız. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız ilhamla bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. DevletMillet el ele küresel salgına karşı hep birlikte başarılı olacağız. Küresel salgın karşısında bütün insanlığın yaşadığı zor durum, gündelik siyasete alet edilmemelidir. Hiçbir parti temsilcisi, yerel yönetici veya meslek örgütü kendisini devletin resmi organı yerine koymamalıdır. Hiç kimse hiçbir şey adına; virüsü, kahraman sağlık ordumuzu, Covid aşısını siyasi polemiklerine malzeme yapmamalıdır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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