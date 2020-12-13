Bursa'da AVM deposunda yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa´da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dronla havadan görüntülenen yangında soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2020-12-13 17:53:09
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