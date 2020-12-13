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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taban: "Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız"

İHA

Taban: "Doğal afetlere hazırlıklı olmalıyız"

İnegöl Belediyesi tarafından İNDAK işbirliği ile Türkiye’de bir ilk olarak doğal afetlere hazırlık amacıyla yapay enkaz alanı oluşturuldu. Molozlar arasında eğitimler ve bilgilendirme hedefli çalışmaların yapılacağı alanda İNDAK ekibini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Yerel yönetimler olarak biz de imkan oluşturmak ve benzeri konularda elimizden gelen neyse yapmaya devam edeceğiz. Ne eksiğimiz varsa gidereceğiz. Şehir olarak buna hazır olmak istiyoruz” dedi.
İnegöl Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) işbirliği ile Halhalca yolu üzerinde molozlardan oluşan bir yapay enkaz alanı oluşturdu. Hem arama kurtarma ekibi üyelerinin eğitimlerinde hem de ilerleyen dönemlerde vatandaşların ve öğrencilerin deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda eğitimler vermek üzere oluşturulan alanda, İNDAK ekibi üyelerinin çalışmalarını Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.
İNDAK ekibi ziyareti sırasında çalışmaları izleyen Başkan Taban, hafta sonu olmasına rağmen gönüllü ekibin dur durak bilmeden çalışma yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Taban, burada yaptığı konuşmada yerel yönetimler olarak doğal afetlere hazır olmak istediklerini de vurgulayarak; “Buraya gelip çalışmalarınızı gördüğümde gerçekten çok etkilendim. Sadece gördüklerim değil, bir Pazar günü evinizde dinlenmek varken gelip burada rüzgarlı hava şartlarında çalışma yapmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyorum emekleriniz için. Bu işin gönüllü tarafında olmak bana göre çok kıymetli. Bizler de bu işin duyurularıyla ne kadar çok bu işin sahiplenenini arttırabilirsek o kadar iyi. Çünkü hepimizi bekleyen gerçekler var. Tabi deprem korkusuyla yaşamak yerine depremde neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Ben sadece depremden örnek verdim ama bu farklı bir afette olabilir. Bugün barajlarımızda sular azaldı bir kuraklık tehlikesi var. Bu da bir afet. Ben sizleri kutluyorum. Sizlerle bu atmosferi solumak üzere geldim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yerel yönetimler olarak biz de imkan oluşturmak ve benzeri konularda elimizden gelen neyse yapmaya devam edeceğiz. Ne eksiğimiz varsa gidereceğiz. Şehir olarak buna hazır olmak istiyoruz. Hedef, Allah göstermesin bir felaket yaşandığında buna ne kadar hazır olduğumuzu her an test ediyor olmalıyız. Bu enkazın altında kalabilme ihtimali olan insanları da buna ne kadar hazırladığımızı test edebilmemiz lazım” açıklamalarında bulundu.
İNDAK üyeleri de yapay enkaz alanının Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yaparak AFAD haricinde bir sivil toplum kuruluşu veya yerel yönetimin böyle bir alanı olmadığına dikkat çekerek, Başkan Alper Taban’a teşekkür etti.
Konuşma sonrası Başkan Taban ile İNDAK üyeleri enkaz altından yaralı kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Başkan Taban da enkaza çıkarak ekibin yönlendirmeleriyle çalışmalarda yer aldı. Enkaz altında bulunan yaralı, başarılı bir çalışmayla çıkarılarak kurtarıldı.

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